В Днепре полиция задержала мужчину, который стрелял из пневматического ружья из окна своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

42-летний задержанный устроил стрельбу, в результате которой один пенсионер получил ранение в голову, а второму пуля повредила одежду.

Полиция открыто уголовное производство по статье "Хулиганство" (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Оружие (по предварительной информации, пневматическое ружье) изъято и направлено на экспертизу. На данный момент расследование происшествия продолжается.

Фото: НПУ

Напомним, что в Днепре бандиты в балаклавах со стрельбой ограбили дом и скрылись с крупной суммой.

Также из Днепра выловили тело мужчины в черном пиджаке.