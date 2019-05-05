Житель Днепра открыл стрельбу по пенсионерам из окна своей квартиры
В Днепре полиция задержала мужчину, который стрелял из пневматического ружья из окна своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
42-летний задержанный устроил стрельбу, в результате которой один пенсионер получил ранение в голову, а второму пуля повредила одежду.
Полиция открыто уголовное производство по статье "Хулиганство" (ч. 4 ст. 296 ККУ).
Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Оружие (по предварительной информации, пневматическое ружье) изъято и направлено на экспертизу. На данный момент расследование происшествия продолжается.
Фото: НПУ
Напомним, что в Днепре бандиты в балаклавах со стрельбой ограбили дом и скрылись с крупной суммой.
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