В сети опубликовали фото со звездной свадьбы британского актера Джуда Лоу с психологом Филиппой Коэн. Снимки появились на странице redcarpetmood в Instagram.

46-летний жених и 32-летняя невеста провели простую церемонию в окружении родных и близких в Лондоне. 30 апреля, около полудня, жених и невеста прибыли в городскую мэрию The Old Marylebone Town Hall в Вестминстере.

На девушке было кремовое мини-платье, шляпка с вуалью и пудрово-розовые туфли на высоких каблуках. В руках она держала букет полевых цветов.

Джуд Лоу был одет менее официально, несмотря на черный брючный костюм. Небрежности его образу придавала белая футболка, развязанный галстук, черные круглые очки и шляпа с широкими полями.

Для Лоу это второй брак. Он уже воспитывает пятерых детей от трех разных женщин.

Фото: Instagram

Напомним, что актер Джонни Депп готовится к свадьбе с русской танцовщицей.

Также Александр Цекало готовится к свадьбе с голливудской актрисой на 20 лет моложе него.