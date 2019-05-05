Недавно "Страна" писала о диком преступлении,случившемся 1 мая, в частном секторе Печерского района столицы, когда парень ударил ножом в шею человека, который собирался ему продать антикварные часы. Из собственных источников в Печерском суде Киева мы узнали развитие событий вэтой истории. Задержанным полицией по горячим следам оказался студент Киевского университета им.Шевченко, обучающийся на стационарном отделении философского факультета.

Он мотивировал свой поступок тем, что залез в долги и нужно было чем-то рассчитываться. Невероятно, но на судебном заседании по избранию меры пресечения, которое состоялось перед выходными в Печерском суде, выяснилось что подозреваемый из зажиточной благополучной семьи, не нуждающейся в деньгах и родители были шокированы его поступком. Они просили судью не отправлять сына в СИЗО, мол вину он признает, кается, а они компенсируем убытки за лечение потерпевшего.

Адвокат подозреваемого настаивал на ночном домашнем аресте для своего клиента, поскольку ему нужно посещать пары в университете. К счастью потерпевший продавец часов выжил и его жизни ничего не угрожает.

Следственный судья Печерского суда Владимир Карабань решил удовлетворить просьбу защиты и поместить подозреваемого в разбое студента на домашний арест в ночное время. Вероятнее всего прокуратура такое "гуманное" решение суда будет обжаловать.

Напомним, что ранее спецназ в Киеве задержал покупателя антикварных часов, который ударил ножом в шею продавца.

Как сообщала "Страна", в Киеве после ограбления офиса вор спрятался от полицейских в мусорном баке.