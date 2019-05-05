В воскресенье, 5 мая, в России вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефону. Соответствующее постановление правительства было опубликовано 6 ноября 2018 года, передает "Коммерсант".

Теперь российским пользователям необходимо будет подтвердить, что им принадлежит используемый ими номер телефона. Во время процесса идентификации мессенджер будет направлять сотовому оператору запрос, чтобы узнать, есть ли абонент в базе данных. У оператора будет 20 минут на то, чтобы предоставить ответ.

Если идентификация успешна, то в базу данных сотовых операторов внесут информацию о том, в каком приложении переписывается их клиент. Мессенджер также присвоит пользователю уникальный код идентификации. В случае отсутствия номера в базе оператора или неполучения ответа от оператора связи идентификация пользователя считается не пройденной. В таких случаях мессенджер отказывается от предоставления услуг пользователю.

Если пользователь расторгает договор с оператором связи, то мессенджер должен быть уведомлен об этом в течение суток. После этого надо провести повторную идентификацию.

Российские мобильные операторы сообщили, что готовы исполнять новые требования властей. Представители Facebook (включая Facebook Messenger), Whats App, Instagram и Viber не ответили на запрос журналистов о том, готовы ли они исполнять новые требования.

Напомним, что в России на борьбу с мессенджером потратят 20 млрд рублей.

Также в России заблокировали более 300 IP-адресов мессенджера WhatsApp.