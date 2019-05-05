В полиции сообщили подробности убийства майора полиции, заместителя начальника Барышевского отделения Киевской области. Об этом передает УНН.

Пресс-секретарь ГУНП в Киевской области Николай Жукович заявил, что преступление связано с профессиональной деятельностью погибшего.

"Связано, потому что открытое уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины - это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Если бы нет - была бы открыта статья 115 - умышленное убийство. То есть, мы связываем (убийство - ред.) с его профессиональной деятельностью", - отметил он.

По словам Жуковича, убитый был 1987 года рождения. Также он добавил, что "спецоперация "Сирена" продолжается на территории Киевской области".

Напомним, что под Киевом 4 мая застрелили полицейского, был введен план "Сирена".

Также в Фастове застрелили местного депутата.