В США прошел боксерский поединок за чемпионские пояса WBС, WBA и IBF в среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Даниэлем Джейкобсом. Победу одержал боец из Мексики, передает Хsport.ua.

Перед боем выяснилось, что Джейкобс не вложился в лимит среднего веса. Весы под американцем показали 78,7 кг вместо максимально допустимых 77,1 кг. За это боксер будет оштрафован на миллион долларов. Мексиканец перед боем весил 76,7 кг.

Бой продлился все 12 раундов и все время Альварес доминировал на ринге. Но Джейкобс не давал сопернику расслабиться. Иногда боксеры вступали в серьезный обмен ударами, но чаще действовали от соперника. В итоге, судьи отдали победу мексиканцу по очкам: 115-113, 115-113 и 116-112.

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