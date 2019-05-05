В ночь на 5 мая неизвестный мужчина смертельно ранил заместителя начальника Барышевского отделение полиции. В области введена специальная операция "Сирена", передает пресс-служба Нацполиции.

Полицейский находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда он вышел на террасу, ему выстрелили в шею. Прибывшие на место врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего.

По факту умышленного убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Фото: НПУ

Журналист Константин Стогний отметил, что погибшего начальника Барышевского отделения полиции, звали Антон Павленко. Он был в чине майора и умер во время оказания помощи медиками.

Напомним, что под Ровно прямо из "евробляхи" расстреляли мужчину. Введен план "Сирена".

Также в Херсонской области ввели план "Сирена". Из колонии сбежал опасный преступник Чекан. Фото.