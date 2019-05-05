В воскресенье, 5 мая, в Киеве на улице Ларисы Руденко произошло крупное ДТП. Об этом передает "Информатор".

Предварительно установлено, что авто Chery Amulet двигался по улице со значительным превышением скорости. Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные три машины. В результате столкновения автомобиль загорелся, чем поджог стоящий рядом Mitsubishi.

Водитель и пассажир Amulet сильно не пострадали, отделавшись синяками и ушибами. Водитель Chery утверждал,что уснул за рулем.

На месте происшествия работали три кареты скорой помощи, две пожарные машины, а также экипаж полиции. Именно правоохранителям предстоит установить причину ДТП.

Фото: Информатор

Напомним, что в Киевской области за неполных три выходных дня произошло 59 ДТП.

Также появилось видео с места ДТП на Оболони в Киеве, где перевернулся электромобиль.