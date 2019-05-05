Один гражданин Израиля и два боевика палестинского движения "Исламский джихад" погибли в результате взаимных обстрелов ракетами. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что из-за ракетного обстрела боевиков из сектора Газа погиб житель Ашкелоне. Ракета угодила в жилой дом.

Всего с минувшей субботы, 4 мая палестинские боевики осуществили пуски более 400 ракет по Израилю. При этом израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.

Ранее "Страна" сообщала, что Сектор Газа выпустил по Израилю почти сотню ракет.

Также ХАМАС запустил 30 ракет по Израилю и получил в ответ авиаудар по сектору Газа.

Напомним, что после попадания ракеты в жилой дом Израиль направил войска на границу с сектором Газа.