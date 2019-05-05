Черкасский журналист Вадим Комаров, которого до полусмерти избили, после проведенной операции впал в кому. Об этом в Facebook сообщил депутат Черкасского городского совета Александр Радуцкий .

"Вадима Комарова прооперировали. Он в коме. Молимся. У нас 7 дней", - написал он.

Фото: facebook.com

Напомним, что утром 4 мая в Черкассах избили журналиста-расследователя Вадима Комарова.

Полиция открыла уголовное производство в связи с избиением журналиста Комарова, личность нападавшего устанавливается. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Вадим Комаров в своих публикациях не раз поднимал очень острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время – об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Среди других тем публикаций Комарова: хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста пытались застрелить.