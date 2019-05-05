В США бывшую возлюбленную украинского боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил ее новый парень Брайан Хикерсон. Как пишет People.com, скандал начался во время отдыха пары в одном из ночных клубов Голливуда.

Сообщается, что между парой возникла ссора, и мужчина пустил в ход кулаки. По словам очевидцев, на теле актрисы были видны следы синяков. Полиция арестовала Хикерсона, однако вскоре выпустила под залог в 50 тысяч долларов.

Американские СМИ пишут, что после расставания с Кличко и знакомства с Брайаном Панеттьери все чаще прикладывается к бутылке и проводит время в барах. При этом родные Хайден уверены, что Хикерсон живет за ее счет.

Фото: people.com

Напомним, что подвыпивший парень сделал предложение Хейден Панеттьери, бывшей невесте Кличко.

Также появились фото семейного гнездышка Панеттьери и Кличко, который выставлен на продажу.