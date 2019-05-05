В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо признался, что провалил государственный переворот. В интервью The Washington Post он рассказал, что просчитался, когда надеялся что военные предадут президента страны Николаса Мадуро и перейдут на его сторону.

"Нам нужно на нашей стороне больше военных, нам нужно больше чиновников, которые все еще поддерживают режим, чтобы они поддержали конституцию", - отметил Гуайдо.

Также оппозиционер сказал, что не против помощи от советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Гуайдо признал, что готов рассмотреть вмешательство Штатов для разрешения кризиса.

"Если это необходимо, возможно, мы это одобрим", - отметил он.

Напомним, что Николас Мадуро станцевал после провала госпереворота в Венесуэле.

Также Трамп пообещал новый поворот в Венесуэле.