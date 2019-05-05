В воскресенье, 5 мая, в Украине будет солнечно, но местами пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В среднем по стране температура ночью +8...+11, днем ожидается +16...+26. Ветер ожидается юго-западный, 7-12 м/сек.

В западных областях прогнозируется сильный дождь в течение суток. Ночью температура воздуха +8...+10, днем +16...+18.

На юге страны, центре и востоке будет солнечный и теплый день. Температура воздуха ночью +9...+11, днем столбики термометров покажут +21...+23.

В Киеве 5 мая будет немного пасмурно, температура ночью около +9...+11, днем +21...+23.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптики сообщили, чего ждать от погоды в ближайшие сутки.

Также синоптик рассказала о погоде в Украине на Прощеное воскресение.