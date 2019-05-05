Получившие повреждения в матче с "Динамо" футболисты "Шахтера" Тарас Степаненко и Андрей Пятов уже готовятся к возвращению на футбольное поле. Об этом в интервью "Стране" после матча со "Львовом" рассказал защитник "горняков" Сергей Кривцов.

"Тарас в принципе чувствует себя хорошо. Может быть есть еще небольшой дискомфорт с задней поверхностью бедра. Андрей тоже уже приступил к работе в фитнесе и я думаю что в ближайшее время он выйдет", - отметил Сергей Кривцов.

Также он сообщил, что Марлос уже находится в коллективе, делает физиопроцедуры и занимается в фитнес-центре на базе "Шахтера". В общей группе "горняков" отсутствует только недавно перенесший операцию Майкон.

Как сообщала "Страна", "Зенит" с Ярославом Ракицким досрочно стал чемпионом России по футболу.

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