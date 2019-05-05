В Киеве сотрудники уголовного розыска Главного управления полиции, проводя профилактические меры и отрабатывая информацию о возможных квартирных кражах в Деснянском районе, обнаружили банду квартирных воров. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что как только злоумышленники совершили кражу, сразу сели в автомобиль Renault (AA5740XA), после чего началась погоня.

На Закревского, 37, правоохранители заблокировали движение беглецам. Уже после того, как преступники почувствовали на вкус землю, в которую их профессионально уложили лицом, поняли, что шутки закончились.

Все трое задержаны, во время проверки найдено много краденых вещей и различные ключи и отмычки. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

Всех троих задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и, как минимум, эту ночь они проведут в изоляторе, а дальше уже - как суд решит.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве поймали и осудили вора, который снимал автомобильные номера.

Также мы писали, что в Киеве мошенники начали нагнетать истерию вокруг "Приватбанка" и воровать деньги пенсионеров.