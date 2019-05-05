В Киеве преступники в балаклавах, угрожая пистолетом, отобрали у мужчины рюкзак с личными вещами и мобильным телефон. За совершение преступления им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что в дежурную часть Днепровского управления полиции обратился 22-летний парень, который сообщил, что возле дома на улице Энтузиастов на него напали трое неизвестных в балаклавах и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали личные вещи. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и экипаж патрульных.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александр Кузьмина, патрульные полицейские отрабатывали территорию, прилегающую к месту преступления, и на одной из улиц района задержали 26-летнего уроженца Киевской области.

"Во время поверхностного осмотра мы обнаружили в карманах мужчину балаклаву и оружие, которое оказалось краденым. Впоследствии по месту жительства мы задержали еще двух подозреваемых. Это – уроженцы Киевщины, 1998 и 1999 годов рождения, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности", - рассказал Кузьмин.

Следственно-оперативная группа изъяла оружие и отправила ее на экспертизу. Трех парней правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Начато уголовное производство по части второй статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас проверяем информацию о причастности злоумышленников к совершению других преступлений на территории города Киева", – добавил Александр Кузьмин.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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