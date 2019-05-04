В ситуацию, что сложилась вокруг назначения даты инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, который настаивает на своем приведении к присяге 19 мая, вмешался руководитель Института Национальной памяти Владимир Вятрович.

Гневный пост опубликован в Facebook украинского чиновника.

"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом Президента в 2007 году. То есть это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничено развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", считает Вятрович.

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью миллионов жертв репрессий", утверждает Вятрович.

Ранее "Страна" сообщала, что на встрече с Зеленским в Раде по дате инаугурации так и не договорились. БПП и НФ против 19 мая.

Ранее стало известно, что на встрече Зеленского в Раде обсуждались сразу три даты инаугурации.