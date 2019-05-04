Генпрокурор Украины Юрий Луценко вместе со своей семьей был замечен в аэропорту Рима во время регистрации на рейс, на котором они возвращались в Украину это ночью.

На снимках, которые "Стране" прислали читатели, изображены Юрий Луценко, его супруга - народный депутат Ирина, а также младший сын Виталий. Фотографии были сделаны вечером 3 марта в международном аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи во время прохождения регистрации.

Борт с четой Луценко на борту приземлился в Киеве около 01:00 4 мая.

Не обошло стороной это событие и соцсети, которые активно обсуждают опубликованные фотографии, оставляя колкие комментарии по поводу происходящего на них и, особенно, внешнего вида Ирины Луценко.

Так, блогер Сергей Наумович подметил комичность ситуации, представив, что семья генпрокурора стоит в очереди в приемную команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

"Стоим в очереди в приёмную офиса Зе-команды", - написал он под снимком.

Другие же отметили стиль одежды жены Юрия Луценко - депутата Ирины, которая для путешествия на самолете выбрала кожаную куртку и черную шляпу, дополнив образ брюками в белую полоску и кроссовками с белыми аксессуарами.

"Шляпа и куртец — норм", - написала в Facebook журналист Алена Яхно, комментируя экстравагантный образ нардепа.

Другие были не так благосклонны к выборы гардероба и внешности Ирины, которая, к слову, была запечатлена на фото без макияжа.

"Тот случай, когда метла сломалась!)", - написал журналист Владимир Тимофийчук.

"Люди третьего тысячелетия. Сцуко, ночью приснятся-топором не отмахаешься", - написала адвокат и блогер Татьяна Монтян, опубликовав увеличенный снимок четы Луценко.

Посты вызвали бурную реакцию в комментариях. Так, некоторые пользователи сравнили образ Ирины в шляпе с Фредди Крюгером, а кто-то даже с Шапокляк.

Другим же нардеп напомнила образ мировой иконы поп-музыки Майкла Джексона.

Также комментаторы не обошли стороной и тему пластических операций, к которым за последние год-полтора Ирина неоднократно прибегала.

Отметим, что 30 апреля в Италии состоялась свадьба Александра Авакова, сына министра внутренних дел. Не исключено, что семья генпрокурора была среди гостей торжества.

Также мы писали, что Луценко встречался с адвокатом Трампа, чтобы свалить Байдена.