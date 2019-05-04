Курьезное дело рассмотрел 25 апреля Верховный суд. Истец - некий математик обратился в высшую судебную инстанцию страны, потому что по его мнению директор Института математики Национальной академии наук проигнорировал его научное открытие.

Истец утверждает, что он доказал знаменитую теорему Ферма и привел новые сведения о "квадратуре круга и его значения". Однако, как он утверждает в своем иске, уже почти два года директор Института математики игнорирует его "прорыв в науке" и отказывается давать свою рецензию на его научные труды.

Согласно фабулы кассационной жалобы, математик впервые обратился в Шевченковский суд Киева еще в ноябре 2017 с подобным иском к Институту математики НАН Украины, в котором просил обязать ответчика предоставить ему объективную рецензию на его работу.

В обосновании иска указал, что он сделал научное открытие в области математики - доказал теорему Ферма. 29 сентября 2017 его научная работа была направлена ​​директору Института математики Национальной академии наук Украины с просьбой предоставить рецензию на указанную работу, которая была получена адресатом 2 октября 2017.

Между тем, ответа истцу так и не было предоставлено, что по его мнению нарушает его права на научное творчество, результаты интеллектуальной деятельности. Поэтому, истец вынужден обратиться в суд.

Решением Шевченковского районного суда Киева от 26 ноября 2018 года, оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного суда от 12 марта 2019 года, исковые требования математика были оставлены без удовлетворения.

Верховный суд также решил не вдаваться в научный анализ математических выкладок истца, по формальным причинам счел этот иск малозначным и отказал в удовлетворении. Высшая судебная инстанция согласилась с апелляционным и районным судом,что в законодательстве не предусмотрено обязательное предоставление рецензий по требованию и не прописано как они должны оформляться.

Полный текст судебного решения в необычном деле. Фото: reyestr.court.gov.ua

Настырный математик судится не просто так - все дело в том, что за оригинальное доказательство теоремы Ферма вручается Абелевская премия - 700 тысяч долларов, своеобразная "Нобелевская премия" для математиков.

Как известно, теорему Ферма уже много лет пытаются доказать многие ученые и аматоры. В общем виде теорема была сформулирована Пьером Ферма в 1637 году на полях "Арифметики" Диофанта.

Дело в том, что Ферма записывал свои гипотезы на полях математических трактатов. Теорема, о которой идет речь, он записал с припиской, что найденное им доказательство этой теоремы слишком длинно, чтобы его можно было поместить на полях этой книги.

Позже Ферма опубликовал доказательство для одного из математических вариантов, которое посеяло еще больше сомнений в математических кругах.

Над полным доказательством Великой теоремы работало немало выдающихся математиков и множество дилетантов-любителей. Считается, что теорема стоит на первом месте по количеству некорректных "доказательств". Однако эти усилия привели к получению многих важных результатов современной теории чисел.

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