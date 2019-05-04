В пятницу, 3 мая, в 05:06 на номер службы спасения 101 в Киеве поступило сообщение о пожаре в районе Воздухофлотского путепровода, что в Соломенском районе столицы.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС столицы, к месту происшествия были сразу же направлены спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарных было установлено, что под Воздухофлотским путепроводом в коллекторе теплотрассы горит мусор на площади 10 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению возгорания. В 05:58 пожар был ликвидирован.

Однако во время тушения пожара в камере коллектора огнеборцы обнаружили тела двух мужчин.

На место пожара выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава. Обстоятельства трагедии и личности погибших устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что украинские спасатели подсчитали, сколько людей погибло на пожарах на прошлой неделе.

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