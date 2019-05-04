Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский написал письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию, в котором предложил провести церемонию инаугурации 19 мая. Об этом написал на своей странице в Facebook вечером в субботу.

"Считаю, что инаугурация должна состояться 19 мая. Именно на этой дате я настаивал и на сегодняшней встрече с главами парламентских фракций. Именно о 19 мая писал в письме председателю Верховной Рады Андрею Парубию. Надеюсь, что народные депутаты поддержат наши предложения на своем заседании 14 мая, ведь нам нужно работать. В частности и с парламентом. Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - написал Зеленский.

Скриншот: Facebook/Владимир Зеленский

В письме избранный глава государства напомнил Парубию, что 30 апреля ЦИК официально огласил результаты второго тура выборов. А также, что согласно п.2 ст. 165 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" дата и время церемонии должны назначаться парламентом с согласия новоизбранного президента.

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить как можно скорее обретение полномочий новоизбранным Президентом Украины. В связи с этим, предлагаю провести торжественное заседание Верховной Рады Украины для принесения присяги на верность украинскому народу 19 мая 2019 года", - говорится в документе.

Скриншот: Facebook/Владимир Зеленский

Ранее сообщалось, что на встрече Зеленского в Раде обсуждались сразу три даты инаугурации.

Также мы писали, что на встрече с Зеленским в Раде по дате инаугурации так и не договорились. БПП и НФ против 19 мая.