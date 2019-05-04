Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Владимира Горковенко на должность члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ президента №187/2019 от 4 мая 2019 года обнародован в субботу на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в документе.

"Награда "За заслуги". Человека, который выслуживался в АП, проводил откровенно сомнительную информполитику одним из прощальных Указов президента назначают в Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания. Без дискуссий и общественных обсуждений. Позор", резко отреагировал на новое назначение глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Ранее Горковенко занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации президента Украины, отвечая за работу со средствами массовой информации и за пиар.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Нацсовета по ТВ и радио Артеменко подал в отставку, а также о том, что Порошенко уволил председателя Нацсовета Артеменко.