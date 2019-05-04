В сети появилось видео, на котором новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский после встречи со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций по поводу обсуждения даты инаугурации, рассказал о том, как депутаты не дают ему стать президентом.

На вопрос о том, как он отнесся к отказу депутатов провести инаугурацию 19 мая, будущий президент ответил: "Честно говоря мне все равно, возможно есть какие-то причины. Это не просто отношение к моей личности, это отношение к народу Украины, который выбрал президента".

Видео: YouTube/Страна.ua

Ранее сообщалось, что на встрече Зеленского с депутатами так и не удалось достичь договоренности по дате инаугурации нового президента Украины.

"Мы предложили нашу дату, 19 мая для инаугурации, нужно уже работать. Есть связь с иностранными гостями, которые хотят присутствовать. И мы обсуждали разные даты. И у них есть свои мысли. Поэтому дату мы сможем понять только 14 мая на заседании", сказал новоизбранный президент Украины", - завил Зеленский.

При этом депутаты "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" выступили против того, чтобы назначить инаугурацию избранного президентаУкраины Владимира Зеленского на 19 мая. На встрече руководителей фракций Верховной Рады с новоизбранным президентом Украины главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и "Народного фронта" Максим Бурбака отсутствовали.

Также мы писали, что на встрече Зеленского в Раде обсуждались сразу три даты инаугурации.