В субботу, 4 мая, футболисты санкт-петербургского "Зенит" досрочно стали чемпионами России по футболу. В их составе несколько красивейших голов забил наш Ярослав Ракицкий.

Благодаря поражению "Локомотива", питерцы, имеющие в активе 58 очков, за три тура до конца чемпионата стал недосягаемы для соперников. На счету идущего вторым "Локомотива" - 49 очков. Даже при равенстве очков питерская команда будет иметь преимущество по личным встречам (5:3, 1:1).

Для главного тренера "Зенита" Сергея Семака это четвертое чемпионство вместе с петербургским клубом. Два титула ранее он завоевал, когда был игроком, и еще один – в качестве ассистента Андре Виллаша-Боаша.

Таким образом хорошо знакомый украинским болельщикам футбола 43-летний Сергей Семак стал первым в истории футбола российского человеком, выигравшим национальный чемпионат и как игрок, и как главный тренер. Ему помогает 40-летний Анатолий Тимощук, который также становился чемпионом в составе Зенита.

Как сообщала "Страна", Александр Алиев заступился за Ярослава Ракицкого и заявил, что его нужно вызывать в сборную Украины.

Также мы писали о том, кому он посвятил свой первый забитый гол за санкт-петербургскую команду.