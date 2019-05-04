В Киеве на Печерске местный житель, разместивший объявление в интернете о продаже часов стал жертвой грабителя.

Чтобы украсть часы злоумышленник набросился на мужчину с ножом. Полиция начала уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на улице Александра Матросова произошло разбойное нападение на местного жителя. На вызов прибыли работники полка полиции особого назначения и следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие.

Как выяснилось, потерпевший разместил объявление о продаже антикварных часов стоимостью 1000 долларов США. Вскоре продавцу позвонил парень, которого заинтересовал товар, поэтому мужчины договорились о встрече.

"Покупатель" посмотрел на часы и напал на мужчину с ножом. Преступник нанес потерпевшему удар ножом в шею и пытался забрать товар, однако, испугался и скрылся с места совершения преступления. Пострадавший был госпитализирован.

По полученной ориентировке сотрудники полка полиции особого назначения №2 за несколько минут задержали человека, похожего по описанию.

Нападавшим оказался 18-летний местный житель, на его одежде были следы крови. Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у него нож. Фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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