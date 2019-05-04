В городе Яготин преступник ночью проник в дом прикованной к постели пенсионерки, предварительно отключив электросчетчик.

Злоумышленник напал на женщину-инвалида и начал ее душить, после чего снял с нее золотые серьги и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что в полицию о преступлении сообщила местная жительница, которая ухаживает за пенсионеркой. К сожалению, потерпевшая не смогла описать нападавшего.

На поиски злоумышленника были задействованы сотрудники криминальной полиции области, отдела уголовного анализа, оперативники Яготинского отделения полиции и сотрудники ювенальной превенции.

Как было установлено, нападавший после совершения преступления сбежал в столицу. Там в ломбард он сдал краденые изделия из золота. После чего поехал в город Березань, где пытался скрываться от правоохранительных органов. Однако благодаря профессиональный слаженным действиям полицейских ему это не удалось. Сотрудники полиции задержали злоумышленника в праздничный день.

Им оказался 22-летний житель Иванкова, который уже имел проблемы с законом. Сначала он отрицал любую причастность к совершению ограбления в Яготине, но потом дал признательные показания. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли из ломбарда похищенные драгоценные изделия.

По факту грабежа открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине, который сейчас находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему изберет суд.

Фото: kv.npu.gov.ua

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