В Днепровском районе города Киева, на улице Энтузиастов, был пойман злоумышленник, который украл государственные номерные знаки с припаркованного автомобиля и на лобовом стекле оставил записку, в который msk указан номер телефона, на который нужно отправить деньги для их возврата. Об том сообщает пресс-служба полиции Киеве.

Воров оказался 34-летний житель Донецкой области. Кроме того, сообщается, что следователи смогли доказать причастность преступника еще к четырем подобным случаям. Суд вынес ему приговор - два года лишения свободы с испытательным сроком полтора года. Это значит, что если за полтора года его снова поймают за подобным правонарушением, то посадят на 2 года.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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