В субботу, 4 мая, "Шахтер" в Харькове принял "Львов". Игра 27-тура чемпионата Украины по футболу завершилась со счетом - 5:0.

"Горняки" традиционно, без раскачки атаковали со стартовых минут и, спустя несколько опасных моментов, забили.

Счет в матче был открыт на 17-й минуте. Коваленко отдал на бежавшего по своей левой бровке Исмаили, а бразилец прострелил в штрафную гостей. Мяч прилетел к Нему, который тут же пробил в сторону ворот. Затем произошел "пинбол" и от ноги защитника Виейра мяч залетел в ворота гостей.

"Горняки" продолжили атаковать, но благодаря хорошей игре вратаря "Львова" Александра Бандуры счет в первом тайме больше не менялся.

После перерыва игра продолжилась в том же ключе. И после стартового давления "горняки" снова забили. На 51-й минуте Тайсон отдал из центра поля разрезающую передачу в стиле Фреда на Веллингтона Нема и бразильский "горняк" выбежал один на один. Нем спокойной решил эпизод мягко перебросив львовского вратаря.

Уже через пять минут счет стал 3:0. Забежавшего по правому флангу Болбата заметил Тайсон и после точного паса Сергей, сместившись к воротам, точно пробил в дальний угол.

На 61-й минуте "горняки" забили снова. Лучший бомбардир первенства Мораес, который очень хотел забить и в этом матче, выбежал к воротам "Львова" по правому флангу и, оттянув на себя вратаря, не стал жадничать и отдал параллельный пас в район точки пенальтистов на Виктора Коваленко. И полузащитник в касание отправил мяч в дальний от себя угол ворот.

Финальную точку в матче на 78-й минуте игры поставил Алан Патрик, который точным ударом завершил очередной прострел в штрафную "Львова". Третью голевую передачу в матче на свой счет записал Тайсон.

"Динамо" же сыграло вничью с идущей третьей "Александрией". Матч в Киеве завершился результативной ничьей 1:1. Таким образом "горняки" увеличили свой отрыв от "Динамо" до 9 очков.

Как сообщала "Страна", экс-наставник "Львова" Жилмар перед игрой отмечал, что в этом матче бразильцы "Львова" получили шанс проявить себя.

Напомним, что "Шахтер" и УЕФА начали развивать детский футбол в зоне ООС.