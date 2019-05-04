"Динамо" не смогло обыграть "Александрию" в Киеве (1:1) в матче 27-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Мячи на НСК "Олимпийский" забили Назарий Русин (65-минута) - у хозяев; Валерий Лучкевич (8) - у гостей. Об этом сообщает Укринформ.

До этого в субботу луганская "Заря" проиграла "Мариуполю" со счетом 0:1. Гол на запорожской "Славутич-Арене" забил Руслан Фомин (34).

Сегодня пройдет еще одна встреча. В Харькове "Шахтер" сыграет со "Львовом" (начало в 19.30, транслирует телеканал "Футбол).

5 мая состоятся три заключительных поединка 27-тура.Донецкий "Олимпик" в Киеве будет принимает полтавскую "Ворсклу" (14.00, "Футбол 1"), "Карпаты" на львовском стадионе "Украина" - "Арсенал-Киев" (17.00, ZIK), а "Десна" в Чернигове - одесский "Черноморец" (17.00, "Футбол 1").

Положение команд:

первая шестерка - "Шахтер" - 67 очков (после 26-ти игр), "Динамо" - 61 (27), "Александрия" - 48 (27), "Заря" - 38 (27), "Мариуполь" - 36 ( 27), "Львов" - 30 (26);

вторая шестерка - "Десна" - 35 (26), "Ворскла" - 33 (26), "Олимпик" - 27 (26), "Карпаты" - 25 (26), "Арсенал-Киев" - 21 (26), "Черноморец" - 18 (26).

Во время второго этапа чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга будут бороться за медали и места в еврокубках, а остальные шесть команд определят двух аутсайдеров Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что из-за матча Динамо - Александрия киевское метро 4 мая изменит режим работы.

Также мы писали, что Динамо потеряло Вербича до конца сезона, полузащитнику сделали операцию в ФРГ.