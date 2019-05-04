В Черновицкой области 17-летний парень и его мать избили сотрудника полиции за замечание не курить в общественном месте. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Черновицкого областного главка полиции.

Отмечается, что инцидент произошел 3 мая в поселке городского типа Кельменцы. Во время выполнения своих служебных обязанностей двое участковых офицеров полиции заметили возле центральной районной больницы 17-летнего местного жителя, который курил сигареты. Чтобы прекратить нарушение запрета курения в общественном месте, полицейские сделали парню замечание и он прекратил курить.

Через некоторое время курильщик вместе с 36-летней матерью подошли к одному из участковых и начали нецензурно ругаться. При этом парень напал сзади на полицейского, а женщина начала наносить удары руками по голове. В результате полицейский получил травмы левой половины лица и мягких тканей затылка.

По факту нападения на участкового начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. Подростку и его матери грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в Черновцах мужчина получил пулю в живот после замечания компании пьяных.

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