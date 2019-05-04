В субботу, 4 мая, в Киеве в зеленой зоне парка "Спутник" был найден погибший мужчина, передает Информатор.

Отмечается, что труп был обнаружен мужчиной, который выгуливал свою собаку в парке. Он вызвал медиков и полицию, однако врачам оставалось только констатировать смерть.

Сообщается, что веревка была привязана к дереву. По сообщениям очевидцев, за несколько часов до этого парня видели живым. При этом он был на улице с несколькими людьми.

Согласно данным издания, родственники искали парня со вчерашнего дня. Вместе с умершим были обнаружены документы и личные вещи. Ему было 25 лет. По какой причине он решился на такой поступок - неизвестно.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: kiev.informator.ua

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