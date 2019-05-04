Во время встречи новоизбранного президента Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций в Раде обсуждались три возможных даты инаугурации Зеленского. Об этом 4 мая на своей странице в Facebook сообщил нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук.

"Обсуждались разные возможные даты, такие как 19 и 28 мая и даже 1 июня", - написал Тетерук.

Он также заявил от "Народного Фронта", что "мы уважаем выбор украинского народа, все предложения, которые будут усиливать сектор безопасности, учитывая угрозы и агрессию России, мы готовы рассматривать и поддерживать". "Это касается и действий по приобретению членства в ЕС и НАТО. Мы над этим работали качественно 5 лет и эта работа должна только усиливаться", - написал нардеп.

По его словам, 13 мая состоится заседание фракции, на котором будет обсуждаться "лучшая дата" проведения инаугурации. Он обещает, что уже во вторник, 14 мая фракция проголосует за постановление ВР, которое будет определять эту дату.

Фото: facebook.com

Как стало известно ранее, во время встречи Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций так и не удалось достичь договоренности по дате инаугурации. Депутаты "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" выступили против того, чтобы назначить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 19 мая. Фракцию БПП на встрече представлял народный депутат Александр Черненко, а "Народный фронт" – первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук и депутат Антон Геращенко.

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