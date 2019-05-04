Полиция Черниговской области в Прилуках во время обыска в гараже у пенсионера изъяла целый арсенал с гранатами Ф1. Об этом сообщил на своей странице первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook

Отмечается, что у бывшего военного ВСУ были изъяты 9 ящиков (175 гт) гранат Ф1, запалы у ним и большое количество патронов калибром 7.62 мм в 49 цинках.

"С таким арсеналом можно вести активные военные действия. Этот бывший кладовщик, пожалуй, до пенсии готовился заранее - привык во времена службы «нести все в дом», в частности, оружие и боеприпасы, поэтому сделал свой маленький собственный склад, чтобы постоянно чувствовать себя "на службе", - отметил Аброськин.

Скриншот: Facebook/Вячеслав Аброськин

Ранее сообщалось, что в Луганской области на турбазе нашли тайный арсенал.

Также мы писали, что всего за месяц киевляне сдали в полицию почти пять сотен единиц оружия.