Появились фото встречи новоизбранного президента Владимира Зеленского в Раде с лидерами парламентских фракций. Их опубликовала вице-спикер Верховой Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook 4 мая.

"Фото Андрея Тетерука (фракция "Народного фронта" - Прим. Ред.)", - подписала снимки Геращенко.

Фото: facebook.com

Как стало известно ранее, во время встречи Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций так и не удалось достичь договоренности по дате инаугурации. Депутаты "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" выступили против того, чтобы назначить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 19 мая. Фракцию БПП на встрече представлял народный депутат Александр Черненко, а "Народный фронт" – первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук и депутат Антон Геращенко.

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