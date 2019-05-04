Лучшей заменой вредному сахару послужат фрукты, чистый черный шоколад или орехи.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Как она отметила, в выборе еды нужно ставить акцент не на тип углеводов, а на их количество.

"Ведь как бы мы не убегали от глюкозы, именно в нее рано или поздно превращаются все углеводы, которые мы потребляем. Так устроен наш организм. Глюкоза - главная энергетическая валюта, которой обмениваются между собой печень, мозг и клетки иммунной системы. Это много продуктов: и картофель, и макароны, и сахар, мед и фруктоза", - объяснила она.

Также министр подчеркнула, что несмотря на все плюсы фруктозы, она все же может вызвать вздутие и хронические заболевания, например, диабет.

"В пользу фруктозы часто можно услышать такой аргумент: она не вызывает резкого выброса инсулина. Это правда. Именно поэтому продукты с этим углеводом едят люди с диабетом. Но у остальных чрезмерное потребление фруктозы может вызвать вздутие и хронические заболевания, например, диабет", - рассказала она.

Глава Минздрава добавила, что заменители сахара не могут быть лучшим вариантом.

Агавовый сироп содержит 85% фруктозы - больше, чем обычный сахар. Конечно, он кажется нам слаще сахара, но потребляя его, с большей вероятностью можно набрать лишний вес или приобрести проблемы со здоровьем.

Заменить белый сахар часто предлагают коричневым тростниковым. Хотя на самом деле он не натуральнее сахара из свеклы из Винницкой области. Просто свекольный сахар кристаллический и белый, а в тростниковом - примеси.

Мед не лучше других источников простых углеводов. Он дает быстрый заряд энергии истощенному человеку. И действительно исследования доказали, что быстрые углеводы полезны в случае вирусной инфекции. Такой сахарный заряд мы получаем, съев мороженое или овсянку с сиропом или выпив чай с сахаром.

Сладкие газированные напитки содержат мальтдекстрозу - сахар, полученный из крахмала. Он дешевый и вредный, мгновенно повышает уровень глюкозы в крови. Систематическое потребление сладких напитков увеличивает риски ожирения или диабета.

Кроме того, Супрун объяснила, что же делать, если мед и коричневый сахар не так уж и полезны, как может показаться.

Приучайте себя к несладким вкусам

Откажитесь от сладких чая и кофе, не подслащивайте ничем блины и овсянку. Лучше добавьте к ним немного ягод или несколько кусочков банана. Клетчатка уменьшает гликемический индекс блюда, хотя гликемическая нагрузка не меняется. Так вы не наберете лишний вес, а еще сэкономите кучу денег на кленовом сиропе и лечении зубов.

Достойная альтернатива сахара, меда и сиропов - фрукты. Они содержат много фруктозы, а также витамины, антиоксиданты, клетчатку и много воды. Есть фрукты на десерт - хорошая идея. Ведь они содержат еще и волокна, которые лучше насыщают организм и помогают оставаться сытыми в течение дня.

Если же фруктов мало, и хочется чего-то сладкого, выбирайте черный шоколад или орехи. Они также могут заменить вредные пирожные и батончики.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

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