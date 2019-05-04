Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о необратимых последствиях употребления алкоголя и развеяла основные мифы о спиртном, которые бытуют среди украинцев. Соответствующий пост опубликован в соцсети Facebook.

Алкоголь не спасает от депрессии.

Супрун отмечает, что трезвенники и алкоголики имеют примерно одинаковые шансы развить депрессию - 70% и 80% соответственно.

Она отмечает, что люди могут впасть в депрессию не из-за недостатка этилового спирта в крови, а из-за жизненной ситуации и нехватки общения с друзьями. Важно различать причины и последствия.

"Уметь пить" плохо.

Если вы пьете, и не пьянеете, значит, ваши ферменты алкогольдегидрогеназы умело разрушают алкоголь. Между тем человек продолжает напиваться, потому что не чувствует опьянения и думает, что все под контролем. Но спирт в печени становится уксусным альдегидом – соединением, которое также токсично для организма. Лучше "не уметь пить", то есть иметь малоэффективную алкогольдегидрогеназу и заранее останавливаться.

Как бы мы ни старались пить "умеренно", алкоголь действует на каждую клетку тела и ей вредит. Алкоголь увеличивает риск деменции, рака поджелудочной, пищевода, печени, прямой кишки, молочной железы. Люди, которые чрезмерно потребляют алкоголь, имеют более высокие риски сердечно-сосудистых болезней, гипертензии и абдоминального ожирения. Кроме этого, алкоголь ухудшает поглощение витаминов кишечником.

Алкоголь не продлевает жизнь

Наоборот. Пресса и блоги распространяют миф, будто кофе и алкоголь продлевают жизнь - долгожители пьют и то, и другое. Но это искривление и искажения информации. Ровесники века с рюмкой и чашкой просто имеют хорошие гены, и, вероятно, другие бонусы бытия.

Не нужно смешивать кофе и алкоголь

Это официальный запрет, в дополнение к тому, что алкоголь вреден.

В случае похмелья кофе помогает не всем. С другой стороны, кофеин помогает преодолеть абстинентный синдром, то есть если человек пил и вдруг решил завязать. Кроме этого, кофе существенно снижает риск рака печени, особенно у людей, переболевших гепатитом С и злоупотребляют алкоголем, но если они уже не пьют.

Мозг женщин и мужчин реагирует на алкоголь по-разному

У женщин, страдающих алкоголизмом, в мозгу существенно увеличены участки, отвечающие за удовольствие и поощрения поведения. А у мужчин наоборот. При этом алкоголь у мужчин вызывает вдвое больше выброс дофамина (медиатора, участвующего в поощрении), чем у женщин. Этим сейчас объясняют большую распространенность алкоголизма среди мужчин.

Также ученые считают, что мозг женщин более уязвим к повреждению алкоголем.

Алкоголь ухудшает способность рассуждать логически и рационально

Часто при этом активируется рисковое сексуальное поведение, то есть незащищенный секс со случайными партнерами. С другой стороны, падение давления из-за сильной интоксикации иногда делает эрекцию невозможной, а алкоголизм считают предиктором (точным предвестником) сексуальных проблем.

Алкоголь меняет работу генов, вовлеченных в обмен холестерина, поддержание целостности сосудов, нейропластичности, и рецепторов нейромедиаторов.

Эти изменения называются эпигенетические, то есть поверх генов нанесли метки, которые изменили активность генов. Достаточно часто эпигенетические изменения длительные и даже могут передаваться следующим поколениям. Алкоголизм может привести к тому, что гены запускают различные процессы - мозг хуже контролирует поведение, уровень холестерина и воспалительный фон в теле растут. Часто это сочетается с накоплением висцерального жира - универсального указателя ранней смертности, особенно у мужчин.

Впрочем, эпигенетические изменения и воспаления вследствие алкоголизма и висцерального ожирения можно частично остановить благодаря физическим нагрузкам и отказа от алкоголя.

Также любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

Ранее Супрун развеяла мифы о БАДах и рассказала, как пить витамины.

Также Супрун рассказала, как влияют на психическое здоровье лайки в социальных сетях .