В Монголии из-за двух случаев смерти от бубонной чумы объявили карантин. Об этом сообщает портал 9news.

"Самолет помещен в карантин после того, как беременная женщина и ее муж погибли от бубонной чумы в Монголии", - говорится в сообщении.

Сотрудники неотложной помощи из Национального центра инфекционных заболеваний проверили всех 11 пассажиров на борту, прежде чем те были доставлены в больницу.

Всего с момента инцидента на карантин поместили 158 человек, которые так или иначе контактировали с зараженной парой. Некоторые пограничные контрольно-пропускные пункты с Россией были закрыты, в результате чего не все иностранные туристы смогли вовремя вылететь из Монголии.

Пара из Баян-Улгий, 38-летний мужчина и 37-летняя беременная женщина, умерли, съев мясо сурка несмотря на запрет на охоту. Мужчина скончался 27 апреля, женщина умерла спустя три дня. У пары осталось еще четверо детей, пишет The Siberian Times.

Как известно, бактерия бубонной чумы, которую переносят мелкие млекопитающие, вроде крыс и сурков, может убить всего за 24 часа, если болезнь не лечить. При бубонной чуме поражены лимфатические узлы. На их месте возникают шишки, наполненные кровью и гноем. Такие образования получили в народе название бубон - отсюда и название самой болезни. Когда бубоны прорываются, образуются язвы. Считается, что именно такая смертоносная чума уничтожила почти 50 миллионов человек в Азии, Европе и Африке в XIV веке.

Напомним, что чумой на Мадагаскаре заразились уже две тысячи человек.

Также мы писали о том, что на острове Хортица зафиксировали вспышку африканской чумы.