Во время месячника сдачи оружия в Киеве в полицию передали 480 единиц оружия, включая охотничьи ружья, газовые пистолеты, револьверы и боеприпасы разного калибра. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы в субботу.

Отмечается, что с 1 апреля в органы киевской полиции населением добровольно сдано 480 единиц оружия. Из них 99 единиц нарезного оружия армейских образцов, 46 – нарезного охотничьего, 173 - гладкоствольного охотничьего, 53 - холодной, 77 - самодельного и тому подобное.

Также граждане добровольно сдали 200 газовых пистолетов и револьверов, 56 устройств для отстрела патронов с резиновыми пулями, 5312 штук патронов к оружию армейских образцов, 5925 штук патронов к охотничьему нарезному оружию, 2120 штук патронов к охотничьего гладкоствольного оружия, 4 гранаты, 7 снарядов, а также своевременно сообщили об обнаружении мины времен Второй Мировой войны.

Кроме того, правоохранители напомнили, что основной целью месячника сдачи оружия является доведение до сведения граждан Украины существующих норм действующего законодательства. Прежде всего об освобождении от уголовной ответственности при добровольной сдаче оружия и взрывчатых материалов и возможности избавиться от указанных предметов и материалов, которые они незаконно хранят, что предусмотрено ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что после расстрела мечетей в Новой Зеландии почти полностью запретили владение оружием.

Также мы писали, что в Киеве задержали торговцев оружием, у которых изъяли пистолеты, винтовки и гранаты.