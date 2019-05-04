Американский лидер Дональд Трамп в субботу, 4 мая, снова заявил, что остался доволен своим телефонным разговором с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу. Об этом он написал у себя в Твиттере.

"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Путиным. Есть потрясающий потенциал для хороших или даже – отличных отношений с Россией, несмотря на все то, что вы читаете и видите в новостях от фейковых СМИ", - написал он.

Также он напомнил о том, как эти СМИ "вводили вас в заблуждение по теме "сговора с Россией".

"Мир может быть лучше и безопаснее. Это прекрасно", - подытожил американский президент.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Днем ранее Трамп уже давал положительную оценку разговору с Путиным. В частности, по его словам, хорошо прошло обсуждение венесуэльского кризиса.

Также мы писали, что Трамп пообещал новый поворот в Венесуэле, отметив, что "много чего произойдет".