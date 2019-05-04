Депутаты "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" выступили против того, чтобы назначить инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 19 мая.

Об этом сообщил источник "Страны" в Верховной Раде Украины в субботу, по итогам встречи Зеленского с представителями парламента.

Как стало известно ранее, во время встречи Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций так и не удалось достичь договоренности по дате инаугурации.

При этом на встрече руководителей фракций Верховной Рады с новоизбранным президентом Украины главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и "Народного фронта" Максим Бурбака отсутствовали.

Фракцию БПП на встрече представлял народный депутат Александр Черненко, а "Народный фронт" – первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук и депутат Антон Геращенко.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая.

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