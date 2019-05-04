В Чернобыльском заповеднике с опозданием зацвели абрикосовые деревья. Фотографии этого чудесного зрелища опубликовали в сети Facebook на странице заповедника.

"В лесу немного прохладнее. Абрикос только начал цвести", - отмечается в его сообщении.

Фото: facebook.com

Абрикос весной зацветает первым из фруктовых деревьев. Уже в первой половине апреля, если теплые дни, дерево покрывается красивыми цветками. Однако, в прохладе начало цветения затягиваются. Кстати, раннее цветение абрикоса, не всегда ему на пользу, так как еще в такие время очень часто могут быть морозы ночью, холодно и небольшой снег. А от этого и зависит урожай дерева, так именно мороз может убить много цветов уже цветущего абрикоса.

Напомним, что в Facebook опубликованы фото проснувшихся чернобыльских ежиков.

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