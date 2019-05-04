Первая встреча новоизбранного президента Владимира Зеленского с руководством парламента и фракций продлилась 2 часа, но депутаты так и не смогли договориться с будущим главой государства о дате его инаугурации.

Впрочем, на кону вопрос куда серьезнее, нежели время непосредственного вступления в должность Зеленского. Депутаты боятся роспуска парламента, поэтому пытаются себя от него обезопасить затягиванием с инаугурацией.

Детали анализирует "Страна".

Ни до чего не договорились

Встреча Зеленского с парламентским руководством состоялась в субботу, 4 мая.

Хоть она и была намечена еще накануне, почтили ее своим присутствием не все главы фракций. Так, на встрече присутствовали спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

Фракцию БПП на встрече представлял народный депутат Александр Черненко, "Народный фронт" – первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук, нардеп Андрей Левус и депутат Антон Геращенко. От "Самопомощи" был глава фракции Олег Березюк, от "Оппозиционного блока" глава фракции Вадим Новинский.

Также присутствовали сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь и глава "Воли народа" Ярослав Москаленко. Фракцию "Батькивщина" представлял Иван Крулько.

Никого не делегировали на переговоры с новоизбранным президентом от Радикальной партии (позже Олег Ляшко опубликовал пост, в котором сказал, что если Зеленскому нужно с ним о чем-то поговорить, то пусть позвонит и поговорит).

Зеленский и депутаты на встрече в Раде

Сам Зеленский еще утром отдельно встречался со спикером Верховной Рады Андреем Парубием и, как сам рассказал журналистам, предложил датой для проведения торжественного заседания с инаугурацией воскресенье, 19 мая. По итогам переговоров с представителями фракций он снова вышел к журналистам и повторил, что настаивал на этой же дате.

"Мы предложили нашу дату для инаугурации (19 мая – Прим.Ред.). Я пояснил, что нам нужно определиться с датой, потому что идут контакты с зарубежными гостями, которым тоже нужно понять свой график, потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для празднования этого серьезного дня. Мы обсуждали разны даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату мы, наверное, сможем узнать только 14 мая на заседании Верховной Рады, ну посмотрим", - сказал Зеленский.

Выбор даты для инаугурации продолжается с момента его победы на выборах. Команда новоизбранного президента настаивает на том, чтобы инаугурация состоялась до 27 мая (от этой даты стартует полугодичный срок, во время которого нельзя распускать Верховную Раду). Парламентское большинство, которое все еще ориентировано на действующего президента Петра Порошенко, говорит о дате 28 мая или даже 1 июня.

По словам одного из присутствующих на этой встрече политика, против даты 19 мая выступили БПП и "Народный фронт".

Еще один участник встречи - Вадим Новинский сказал "Стране", что "19 мая - дата рабочая. Но все руководители фракций хотели, чтобы было время переговорить с депутатами. 14 мая будет голосоваться постановление по 19 мая. Не пройдет - будем обсуждать другую дату. Я лично не вижу никаких преград, чтобы провести инаугурацию 19 мая, кроме того, что это воскресенье, и я, как человек православный, рассчитываю утром быть в храме".

"Страна" уже сообщала, что спикер Рады Андрей Парубий проводил консультации, сможет ли он самолично назначить инаугурацию на 28 мая. Закон о регламенте дает право спикеру определить дату инаугурации, если депутаты не смогут договориться.

То, что парламентское руководство будет саботировать дату 19 мая, стало ясно и в связи с регистрацией на сайте постановления нардепа Сергея Мищенко, который предложил именно эту дату. Так, текст постановления расписали не на комитет по организации работы Верховной Рады, а на комитет по правовой политике, где состоит 31 член и традиционно сложно добиться кворума.

Интересно, что лидер "Самопомощи" Олег Березюк на встрече публично поддержал Зеленского и сказал, что раз новоизбранный президент хочет инаугурацию 19-го мая, так давайте рассматривать эту дату. На что спикер Рады Андрей Парубий обратился к Зеленскому с прямым вопросом - мол, если 19 мая нужно для того, чтобы распустить Раду, чтобы тот так прямо и сказал.

А депутат от БПП Владимир Арьев в своем телеграмм-канале написал, что Зеленский якобы бы согласен и на 28 мая и даже на 1 июня, но потом Андрей Богдан (адвокат Коломойского, который сейчас является одним из главных соратников Зеленского) ему что-то показал на телефоне и Зеленский резко поменял свое мнение и стал настаивать на 19 мая. Арьев таким образом намекает на то, что это через Богдана Зеленским управляет Коломойский.

Но сразу два человека, которые присутствовали на встрече сказали, что это фейк.

Больше всего интересует роспуск Рады

Вообще вопрос роспуска Рады - был ключевым на этой встрече. В частности, сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь по итогам встречи рассказал, что депутаты два часа "ходили по кругу", обсуждая одни и те же вопросы, а больше всего коллег интересовала вероятность роспуска Рады.

"Были вопросы от депутатов. Больше всего интересовало большинство фракций - это вопрос роспуска (парламента. - Прим.Ред.), будет ли изменена избирательная система, есть ли желание у президента и готовность дать возможность парламенту поработать: принят законы об импичменте, об отмене депутатской неприкосновенности, о временных следственных комиссиях. Если честно сказать, что Раду он хочет отправить на роспуск досрочно, депутаты пойдут в сопротивление. Часть фракций хотят видеть дальнейшую тактику, - рассказал Бондарь. - Увидели, что прямого ответа нет от Зеленского. Он тоже пытается нащупать, как себя будет вести Рада", - рассказал депутат.

Но сам Зеленский заявил, что о возможном роспуске Верховной Рады и досрочных парламентских выборах пока рано говорить, так как он еще не вступил в свои полномочия.

"Рано об этом говорить – еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - сказал Зеленский.

При этом Виктор Бондарь считает, что даже если депутаты назначат инаугурацию после 27 мая, то новоизбранный президент все равно сможет распустить парламент.

"Мое мнение, если президент захочет ее распустить, он и в июне сможет. У президента найдут, как это сделать юридически", - сказал депутат "Стране".

Между тем, один из депутатов от БПП, близкий к руководству фракции, в разговоре со "Страной" отмечает, что подвешенный вопрос роспуска Рады на самом деле может быть стимулом для депутатов, чтобы они поддержали кадровые предложения Зеленского. Кроме силового блока, руководителей которого назначает президент, по информации "Страны", речь идет о замене минимум 5 министров.

"По моей информации, у него нет реального желания распускать Раду и проводить выборы по смешанной системе с мажоритаркой. Мажоритарку некем будет закрыть. Он ориентируется на принятие избирательного кодекса, а это невозможно будет сделать в случае с роспуском Рады. Другое дело, что ему нужно проводить через Раду кадровые назначения и поэтому и вьются все эти слухи про роспуск. Мол, ладно, я вас не распускаю, но вот вам кадры и законопроекты - давайте, голосуйте", - говорит "Стране" собеседник.

О том, что сейчас решается вопрос не столько даты инаугурации, сколько роспуска или не роспуска парламента, говорит "Стране" и политолог Руслан Бортник.

"Сейчас часть лидеров фракций хотят услышать от него четкое обещание не распускать парламент. Это касается "Народного фронта" с его низким рейтингом и части БПП, ориентированной на Порошенко. А Зеленский говорит им - я ж не могу сказать, распущу или нет, потому что у меня нет полномочий, дайте полномочия и все узнаете. Такая его позиция усиливает недоверие к нему, и вероятность того, что депутаты отстрочат его инаугурацию на время после 27 мая. Если не договорятся, и инаугурация состоится после 27 мая, то это не отбирает право распустить парламент, но тогда уже эти решения необходимо будет пропускать через суды, что немного усложняет задачу. Запад к идее роспуска относится настороженно — укрепляется мнение, что Зе нельзя отдавать абсолютную власть через победу наа парламентских выборах (если досрочных) и контроль над правительством. Как результат - встреча завершилось ничем. Торги в отношении роспуска ВРУ продолжаются. Ожидаем в ближайшее время встречи Зеленского с Порошенко", - считает Бортник.

"Пока что депутаты устроили Зеленскому холодный душ, после той теплой атмосферы, в которой он находился, выиграв выборы. Они показали, что ему придется считаться с парламентом, и пугать его разного рода страшилками не получится. Можно сказать, что это первый блин Зеленского комом. Пусть привыкает и от эйфории переходит к пониманию, что такое украинская политика. Это не стадион, это не КВН, это скорее вечная борьба - айкидо, ай-кидок", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Между тем, один из парламентариев сообщил "Стране", что по итогам переговоров с Зеленским уже есть минимум 180 депутатов, которые согласны проголосовать за выгодную для новоизбранного премьера дату: "За 19 мая готовы голосовать порядка 50 мажоритарщиков, "Самопомощь", "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа", две группы - "Видродження" и "Воля народа", дадут голоса Юля и Ляшко. Мы насчитали минимум 180 человек. До 14 мая найдутся и остальные голоса".