Полиция открыла уголовное производство в связи с избиением журналиста Вадима Комарова в Черкассах, личность нападавшего устанавливается. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Отмечается, что событие произошло около 9:00 субботы на одной из улиц в центре Черкасс. "С тяжелыми телесными повреждениями пострадавшего доставили в больницу. Личность нападавшего установлена", - сказано в сообщении. На месте происшествия правоохранители выяснили, что пострадавший шел по улице, когда на него напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес пострадавшему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности нападавшего и его задержанию.

Мы сегодня писали о том, что в Черкассах жестоко избили журналиста-расследователя Вадима Комарова. По информации местного издания "Прочерк", которое ссылается на собственные источники, Комаров находится в крайне тяжелом состоянии. "Избитого журналиста с разбитой головой сегодня около 9:00 утра увидели прохожие прямо на улице на перекрестке ул.Надпильной и Небесной Сотни. Они и вызвали "скорую", - пишет издание.

Одной из резонансных тем, о которых писал журналист, были обстоятельства пьяного бунта в Черкасской колонии №62, а также темы хищения бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что журналист часто поднимал резонансные темы, реально раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и большие деньги. "Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров, а правоохранители должны подобающим образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов", - сообщил Томиленко.

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