Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский хочет распустить Верховную Раду, чтобы провести досрочные выборы. Об этом он написал в своем Твиттере в субботу, 4 мая.

"Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов", - написал Кириленко.

Также он отметил, что "все равно придется в инаугурационной речи говорить о стратегии: о НАТО, деколонизации и главное – так российская агрессия или "гражданский конфликт"?

"Избежать ответов уже не удастся", - написал Кириленко.

Скриншот: Twitter/В'ячеслав Кириленко

Перед этим Зеленский прибыл в парламент на встречу с руководством парламентских фракций и сообщил, что предложит им назначить инаугурацию на 19 мая.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что власть пытается отсрочить его инаугурацию, чтобы не допустить роспуска Рады.