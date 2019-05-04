У Гройсмана считают, что Зеленский хочет досрочных выборов в Раду
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский хочет распустить Верховную Раду, чтобы провести досрочные выборы. Об этом он написал в своем Твиттере в субботу, 4 мая.
"Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов", - написал Кириленко.
Также он отметил, что "все равно придется в инаугурационной речи говорить о стратегии: о НАТО, деколонизации и главное – так российская агрессия или "гражданский конфликт"?
"Избежать ответов уже не удастся", - написал Кириленко.
Скриншот: Twitter/В'ячеслав Кириленко
Перед этим Зеленский прибыл в парламент на встречу с руководством парламентских фракций и сообщил, что предложит им назначить инаугурацию на 19 мая.
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что власть пытается отсрочить его инаугурацию, чтобы не допустить роспуска Рады.