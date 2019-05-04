На встрече Владимира Зеленского со спикером Верховной Рады и лидерами парламентских фракций, не удалось достичь договоренности по дате инаугурации нового президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Мы предложили нашу дату, 19 мая для инаугурации, нужно уже работать. Есть связь с иностранными гостями, которые хотят присутствовать. И мы обсуждали разные даты. И у них есть свои мысли. Поэтому дату мы сможем понять только 14 мая на заседании", сказал новоизбранный президент Украины.

Как сообщил источник "Страны", на встрече представители фракций Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" выступили против назначения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 19 мая. Что, собственно, и привело к тому, что встреча оказалась безрезультатной.

Ранее обе фракции уже заявляли, что против досрочных выборов Рады, которые у Зеленского появится возможность провести, если его инаугуация состоится до 27 мая.



Сам Зеленский также прокомментировал после встречи вопрос о возможном роспуске Рады.

"Все хотят услышать, будем мы распускать Раду или нет. У меня нет полномочий. Будут полномочия - все услышат ответ", - сказал Зеленский.

На встрече руководителей фракций Верховной Рады с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским не было главы фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова и "Народного фронта" Максима Бурбака.

Присутствовали спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

Фракцию БПП на встрече представляет народный депутат Александр Черненко, "Народный фронт" – первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук и депутат Антон Геращенко.

Также присутствовали глава фракции "Самопомощь" в Верховной Раде Олег Березюк, глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь. Фракцию "Батькивщина" представлял парламентарий Иван Крулько.

Представители Радикальной партии Олега Ляшко встречу с новоизбранным президентом страны проигнорировали.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая.

Также мы писали, что Зеленский и Парубий встретились в Раде. Сегодня станет известна дата инаугурации.