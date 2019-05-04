В Харькове в окно автомобиля, в котором находился водитель, бросили гранату, водитель в крайне тяжелом состоянии попал в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Фото: hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 28 апреля в 16:46 в Новобаварский отдел поступило сообщение о том, что по улице Старо-Григорьевской произошел взрыв гранаты. Правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату через окно в автомобиль Toyota. В результате взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Фото: hk.npu.gov.ua

За совершение преступления был задержан 33-летний харьковчанин. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове полицейские задержали 16-летнего молодчика, "заминировавшего" церковь для развлечения.

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