В Сумах в результате ДТП на ул.Прокофьевой и Петропавловской после наезда двух легковых автомобилей пострадали три человека, получив травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает патрульная полиция Сумской области в Facebook.

Отмечается, что авария произошла в четверг около четырех часов.

"Около 15:30 на улице Прокофьева 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo допустил наезд на 14-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Через 20 минут при таких же обстоятельствах на ул.Петропавловской 64-летний водитель автомобиля Renault Kangoo наехал на двух девушек 19-и 20-лет ", - говорится сообщении.

В результате ДТП пострадавшие получили ушибы поясничного отдела позвоночника и мягких тканей правой голени, а также повреждения коленного сустава и ушибы тазобедренного сустава, и были доставлены в больницу.

Фото: Facebook/Патрульна поліція Сумської області

В обоих ситуациях правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. В данный момент ведется проверка.

Скриншот: Facebook/Патрульна поліція Сумської області

Также мы писали, что в России в ДТП заживо сгорели известные российские комики. Фото.

До этого стало известно, что в полиции озвучили шокирующую статистику по ДТП за праздники.