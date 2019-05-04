Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon от компании SpaceX был выведен на орбиту Земли ракетой-носителем Falcon 9 в субботу, 4 мая. Вскоре корабль проведет состыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отмечается, что сегодня космический корабль смог успешно отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав лететь самостоятельно. После этого на корабле были раскрыты солнечные батареи, которые будут обеспечивать его энергией.

Также сообщается, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила посадку на плавучей платформе в Атлантике.

17-й по счету запуск данного "грузовика" к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 02:48 по восточно-американскому времени.

Cargo Dragon должен привезти на МКС почти 2,5 тонны продовольственных грузов, оборудования и материалов для различных научных экспериментов.

Стыковка должна состояться 6 мая. Она будет осуществляться путем захвата "грузовика" рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Процессом захвата корабля и его стыковки со станцией будут управлять члены экипажа МКС канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг.

Запуск грузового корабля Cargo Dragon, который должен был стартовать к МКС еще 25 апреля, неоднократно откладывался. 29 апреля экипаж МКС обнаружил проблему с одним из коммутационных блоков, который распределяет энергию на два из восьми каналов электропитания станции. По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции.

Вышедший из строя блок MBSU на 25% снизил подачу электроэнергии системам станции. В результате запуск грузовика Cargo Dragon пришлось отложить. 2 мая наземные службы в центре управления полетами в Хьюстоне с помощью дистанционной руки-манипулятора МКС провели успешную операцию по замене вышедшего из строя электрического распределительного щита MBSU на аналогичный запасной агрегат. Последующая проверка показала штатную работу системы электроснабжения МКС по номинальным параметрам, а также возможность дополнительных мощностей, необходимых для проведения захвата рукой-манипулятором Canadarm-2 "грузовика" и его стыковки со станцией.

Однако перенесенный на 3 мая старт вновь был отменен в связи проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

В данный момент на МКС находятся российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинников, американские астронавты Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадский астронавт Давид Сен-Жак.

Ранее сообщалось, что появилось видео отстыковки космического корабля Crew Dragon от МКС.

Также мы писали, что Crew Dragon отстыковался от МКС и приводнился в Атлантическом океане.