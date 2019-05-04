"7000 иголочек на защите..." В Facebook опубликованы фото проснувшихся чернобыльских ежиков
В Чернобыльском заповеднике сфотографировали симпатичного ежика, который без страха позировал исследователям. Фотография размещена на странице Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.
"7000 иголочек на защите самой милой мордочки", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com
Кстати, ежи впадают в зимнюю спячку в своих норах, выходят из нее в конце апреля, когда воздух прогревается до 18-20 градусов. Сразу после этого у ежей наступает брачный сезон.
Ранее "Страна" сообщала, что Чернобыльский заповедник показал, как в зоне отчуждения возродилась жизнь спустя 33 года после ядерной катастрофы
Также мы писали о том, что фотографу удалось поймать в объектив редкого зверька, обитающего в зоне отчуждения ЧАЭС.
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