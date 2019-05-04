В Чернобыльском заповеднике сфотографировали симпатичного ежика, который без страха позировал исследователям. Фотография размещена на странице Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"7000 иголочек на защите самой милой мордочки", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Кстати, ежи впадают в зимнюю спячку в своих норах, выходят из нее в конце апреля, когда воздух прогревается до 18-20 градусов. Сразу после этого у ежей наступает брачный сезон.

Ранее "Страна" сообщала, что Чернобыльский заповедник показал, как в зоне отчуждения возродилась жизнь спустя 33 года после ядерной катастрофы

Также мы писали о том, что фотографу удалось поймать в объектив редкого зверька, обитающего в зоне отчуждения ЧАЭС.