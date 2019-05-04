В течение ближайших суток на западе Украины ожидается влажная, но умеренно теплая погода, в других областях страны синоптики прогнозируют тепло и колебание относительной влажности воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр в субботу, 4 мая.

В западных областях прогнозируются дожди, днем на крайнем западе – местами значительные дожди, в северных и местами центральных областях ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, местами грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, утром и днем в Украине, кроме восточной части, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, в западных областях 14-20°.

В столице 5 мая ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 мая самая высокая температура днем была 30,2° в 2018 году, самая низкая ночью -0,7° в 1908 году.

Фото: meteo.gov.ua

По данным метеорологов, 6 мая в Украине временами будут идти дожди, местами с грозами, и только на востоке существенных осадков не ожидается Ветер преимущественно южный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 15-20°, в восточной части 21-26°.

В Карпатах прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

В Киеве в понедельник, 6 мая, ночью без существенных осадков, днем дожди, местами грозы. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 17-19°.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что сегодня по Украине пройдут грозовые дожди со шквальным ветром. Карта погоды.

Также мы писали, что синоптик рассказала, какой будет погода на выходные.